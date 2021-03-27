Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" решил возобновить карьеру в 43 года

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Известный североирландский голкипер Рой Кэрролл подписал контракт с "Данганнон Свифтс".

43-летний футболист решил возобновить карьеру, которую он завершил в 2019 году.

Кэрролл наиболее известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" в период с 2001 по 2005 год.

"Данганнон Свифтс" - участник североирландской Премьер-лиги. В текущем розыгрыше команда идёт на последнем месте в таблице после 25 туров.

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