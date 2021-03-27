Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" решил возобновить карьеру в 43 года
Фото BBC
Известный североирландский голкипер Рой Кэрролл подписал контракт с "Данганнон Свифтс".
43-летний футболист решил возобновить карьеру, которую он завершил в 2019 году.
Кэрролл наиболее известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" в период с 2001 по 2005 год.
"Данганнон Свифтс" - участник североирландской Премьер-лиги. В текущем розыгрыше команда идёт на последнем месте в таблице после 25 туров.
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|Команда
|М
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|4
|Ардз
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|30
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|Дандела
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|46
|7
|Балликлер Комрейдз
|30
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|8
|ХВ Велдерс
|31
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|9
|Квинз Университи
|31
|34
|10
|Дергвью
|30
|29
|11
|ПСНИ
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|Нокбреда Пэриш
|30
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