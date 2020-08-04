Бывший вратарь "Реала" Касильяс объявил о завершении карьеры

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Бывший вратарь "Реала" Касильяс объявил о завершении карьеры

Экс-игрок "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс сегодня, 4 августа, сообщил о том, что решил завершить игровую карьеру.

39-летний футболист не участвовал в матчах с апреля 2019 года. В мае 2019-го у него случился сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что Касильяс получит руководящую должность в мадридском клубе.

Голкипер выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.

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