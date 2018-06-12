Бывший вратарь "Реала" перейдет в "Спортинг"

Лиссабонский "Спортинг" согласовал переход вратаря "Бетиса" Антонио Адана, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, португальский клуб заплатит за голкипера три миллиона евро. Адан станет преемником Руя Патрисиу, который в одностороннем порядке разорвал контракт с клубом.

В минувшем сезоне 31-летний Адан провел за "Бетис" 30 матчей и пропустил 53 гола. Напомним, что с 2010 по 2013 годы он играл за "Реал".

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