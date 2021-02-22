Бывший вратарь "Спартака" Ковалевски обратился к болельщикам московского клуба
Бывший вратарь московского "Спартака" поляк Войцех Ковалевски выступил с обращением к болельщикам "красно-белых".
"Раньше говорили: "Будет праздник и на нашей улице". Я знаю, сколько терпения у болельщиков "Спартака", как сильно они переживают за команду и поддерживают ее. Я рад, что играл за этот клуб для болельщиков. Конечно, были разные ситуации, но я всегда эту поддержку чувствовал. "Спартак" - уникальный клуб за счет своих болельщиков. И я передаю большой привет "красно-белой" торсиде. Ох как они поют: "Верим в команду", "Один за всех, и все за одного". Болельщики "Спартака" никогда не бросят свою команду!" — приводит слова Ковалевски "Чемпионат".
Напомним, что "Спартак" вылетел из Кубка России, проиграв "Динамо" (0:2). В Российской Премьер-Лиге московский клуб занимает третье место.
Ковалевски выступал за "Спартак" с 2003 по 2007 годы. В этот период спартаковцы дважды становились серебряными призерами чемпионата России.
Не пропустите: В "Аяксе" рассказали о ходе переговоров со "Спартаком" по Промесу. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кандидат на пост президента "Барселоны" пообещал купить трех топ-игроков в случае победы на выборах
-
Футболисты "Зенита" спасли жизнь человеку
-
Источник: "Реал" получал финансирование незаконным путем
-
В "Аяксе" рассказали о ходе переговоров со "Спартаком" по Промесу
-
В Испании подсчитали, какая сумма нужна "Реалу" для трансферов Мбаппе и Холанда
Лента новостей
-
Где смотреть матч Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси"
-
"Интер" и "Милан" поборются за форварда сборной Франции
-
Три топ-клуба нацелились на де Хеа
-
"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России
-
"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за продление аренды Мораты
-
Кроос высказался о возможном переходе Алабы в "Реал"
-
Бывший вратарь "Спартака" Ковалевски обратился к болельщикам московского клуба
-
Кандидат на пост президента "Барселоны" пообещал купить трех топ-игроков в случае победы на выборах
-
В Испании оценили шансы Бензема сыграть с "Аталантой"
-
Футболисты "Зенита" спасли жизнь человеку
-
1
Лангле расплакался в машине после очередной неудачи "Барселоны"
-
Украинский футбольный клуб ищет нападающего по объявлению
-
Источник: "Реал" получал финансирование незаконным путем
-
В "Аяксе" рассказали о ходе переговоров со "Спартаком" по Промесу
-
Дзюба рассказал о своей цели в "Зените"
-
В Испании подсчитали, какая сумма нужна "Реалу" для трансферов Мбаппе и Холанда
-
ЦСКА отдал в аренду 19-летнего защитника
-
УЕФА назначил судей на матчи "Реала" и "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
Тренер "Сочи" Бородин рассказал о конфликте с Тедеско
-
Уткин прокомментировал пенальти в матче "Динамо" - "Спартак" за эпизод с рукой Мозеса