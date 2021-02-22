Бывший вратарь "Спартака" Ковалевски обратился к болельщикам московского клуба

Бывший вратарь московского "Спартака" поляк Войцех Ковалевски выступил с обращением к болельщикам "красно-белых".

"Раньше говорили: "Будет праздник и на нашей улице". Я знаю, сколько терпения у болельщиков "Спартака", как сильно они переживают за команду и поддерживают ее. Я рад, что играл за этот клуб для болельщиков. Конечно, были разные ситуации, но я всегда эту поддержку чувствовал. "Спартак" - уникальный клуб за счет своих болельщиков. И я передаю большой привет "красно-белой" торсиде. Ох как они поют: "Верим в команду", "Один за всех, и все за одного". Болельщики "Спартака" никогда не бросят свою команду!" — приводит слова Ковалевски "Чемпионат".

Напомним, что "Спартак" вылетел из Кубка России, проиграв "Динамо" (0:2). В Российской Премьер-Лиге московский клуб занимает третье место.

Ковалевски выступал за "Спартак" с 2003 по 2007 годы. В этот период спартаковцы дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

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