Бывший вратарь "Спартака" Митрюшкин покинул "Монако"

Теги монакоантон митрюшкин

Бывший вратарь "Спартака" Митрюшкин покинул "Монако"

24-летний голкипер Антон Митрюшкин не подпишет контракт с "Монако". Футболисту придется искать новое место продолжения карьеры.

Бывший игрок "Спартака" на протяжении нескольких недель тренировался с французским клубом и принял участие в товарищеском матче с "Серкль Брюгге".

Скорее всего, футболист продолжит карьеру в российском клубе.

Не пропустите: Ковач хочет видеть в "Монако" Йовича и Костича| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: "Химки" примут участие в РПЛ

Официально: "Химки" примут участие в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов