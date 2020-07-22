Бывший вратарь "Спартака" Митрюшкин покинул "Монако"

24-летний голкипер Антон Митрюшкин не подпишет контракт с "Монако". Футболисту придется искать новое место продолжения карьеры.

Бывший игрок "Спартака" на протяжении нескольких недель тренировался с французским клубом и принял участие в товарищеском матче с "Серкль Брюгге".

Скорее всего, футболист продолжит карьеру в российском клубе.

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