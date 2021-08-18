Бывший вратарь "Спартака" Романьоли определился с новым клубом

Фото: твиттер "Катандзаро"/Автор неизвестен

Бывший вратарь "Спартака" Андреа Романьоли перешел в "Катандзаро", сообщается в официальном твиттере итальянского клуба.

Романьоли являлся свободным агентом, поэтому достался клубу Серии С бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

23-летний Романьоли выступал за "Спартак" с 2019 по 2021 годы. Голкипер провел один матч за "Спартак-2" и пропустил четыре гола.

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