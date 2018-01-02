Бывший вундеркинд Фредди Аду будет играть в клубе третьего шведского дивизиона

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Бывший вундеркинд Фредди Аду будет играть в клубе третьего шведского дивизиона

Американский полузащитник Фредди Аду перейдет в клуб "Оскаршамнс АИК", который выступает в третьем по силе дивизионе шведского футбола, сообщает Aftonbladet.

По сведениям издания, на следующей неделе футболист прилетит в Швецию для подписания контракта.

Напомним, что хавбек считался одной из восходящих звёзд мирового футбола и дебютировал на поле в возрасте 16 лет.

28-летний Аду ранее выступал за "Ди Си Юнайтед", "Реал Солт-Лейк", "Бенфику", "Монако", "Белененсеш", "Арис", "Ризеспор", "Филадельфию Юнион", "Байю", "Ягодину", "КуПС" и "Тампа-Бэй". За сборную США сыграл 17 матчей и забил 2 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 100 тысяч евро.

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