Бывший защитник "Локомотива" опередил Ван Дейка по проценту выигранных единоборств за 10 лет
Бывший защитник московского "Локомотива" черногорец Марко Баша стал лидером среди футболистов топ-5 европейских чемпионатом по проценту выигранных единоборств за последние 10 лет.
По данным статистического портала Opta, Баша выиграл 74,8% единоборств — 764 из 1022.
Второе место занял голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк с показателем 73,3% (958 из 1307). В первую тройку также вошел бразильский защитник ПСЖ Тиаго Силва, который выиграл 70,9% единоборств (1327 из 1871).
Баша выступал за "Локомотив" с 2008 по 2011 годы. В составе российского клуба он провел 52 матча и забил 1 гол. Черногорец завершил карьеру в 2017 году.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
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|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12