Бывший защитник "Локомотива" опередил Ван Дейка по проценту выигранных единоборств за 10 лет

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Бывший защитник "Локомотива" опередил Ван Дейка по проценту выигранных единоборств за 10 лет

Бывший защитник московского "Локомотива" черногорец Марко Баша стал лидером среди футболистов топ-5 европейских чемпионатом по проценту выигранных единоборств за последние 10 лет.

По данным статистического портала Opta, Баша выиграл 74,8% единоборств — 764 из 1022. 

Второе место занял голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк с показателем 73,3% (958 из 1307). В первую тройку также вошел бразильский защитник ПСЖ Тиаго Силва, который выиграл 70,9% единоборств (1327 из 1871).

Баша выступал за "Локомотив" с 2008 по 2011 годы. В составе российского клуба он провел 52 матча и забил 1 гол. Черногорец завершил карьеру в 2017 году.

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