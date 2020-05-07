Бывший защитник "Реала" Арбелоа сравнил мадридский клуб с "Барселоной"

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Бывший защитник "Реала" Арбелоа сравнил мадридский клуб с "Барселоной"

Экс-игрок "Реала" Альваро Арбелоа сравнил мадридцев с "Барселоной", а также высказался о работе Зинедина Зидана. Об этом сообщает Marca.

"Реал" точно лучше "Барселоны". Достижения Зидана - это безумие.

Трудно выиграть Лигу Чемпионов, если ты не лучший. Команда должна быть очень хорошей, чтобы выиграть этот турнир три года подряд. 

Не знаю, увидим ли мы что-то такое, что сделал Зидан", - сказал Арбелоа.

Напомним, "Реал" выиграл три раза подряд Лигу Чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18) под руководством Зинедина Зидана.

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