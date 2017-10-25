Бывший защитник "Реала" Данило: "Хотел бы поиграть с Месси"

Защитник английского "Манчестер Сити" Данило, защищавший ранее цвета мадридского "Реала", мечтает поиграть в одной команде с форвардом каталонской Барселоны" Лионелем Месси.

" У нас имеется очень хороший состав, но всегда есть возможности для улучшения... Месси - это игрок самого высокого уровня. Конечно, я хотел бы поиграть с ним в одной команде, он - лучший ", - цитирует 26-летнего бразильца fichajes.com.

Напомним, "Манчестер Сити" впервые не сумел забить гол в игре с апреля этого года. | soccernews.ru