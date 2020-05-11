Бывший защитник "Реала" назвал позором действия Зидана в финале ЧМ-2006

Бывший защитник сборной Италии и "Реала" Фабио Каннаваро подверг критике экс-полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана, который был удален в финале чемпионата мира 2006 года.

Напомним, что в дополнительное время Зидан ударил головой в грудь защитника итальянцев Марко Матерации. Матч завершился вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти победила сборная Италии, которая стала чемпионом мира.

"Я с большим уважением отношусь к Зидану и его карьере, но в том матче он допустил чудовищную ошибку. Его последний матч завершился таким позором. На поле можно говорить что угодно и это должно остаться на поле. Мне было грустно видеть, как Зидан уходит с поля", - приводит слова Каннаваро AS.

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