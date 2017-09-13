Бывший защитник "Реала" Сисиньо перешел в "Бразильенсе"

Известный защитник Сисиньо стал игроком "Бразильенсе", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист подписал с клубом годичный контракт. Ожидается, что он присоединится к новой команде в течение месяца.

Стоит отметить, что ранее бразилец страдал от серьезной алкогольной зависимости.

37-летний Сисиньо ранее играл за "Ботафого", "Атлетико Минейро", "Сан-Паулу", "Реал", "Рому", "Вильярреал", "Спорт Ресифе" и "Сивасспор". За сборную Бразилии сыграл 15 матчей и забил 1 гол. Чемпион Испании, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Либертадорес, победитель клубного чемпионата мира, победитель Кубка Конфедераций. Ориентировочная стоимость игрока составляет 100 тысяч евро. | http://soccernews.ru