Бывший защитник "Ростова" и "Краснодара" Сигурдссон перешел во львовский "Рух"
Рагнар Сигурдссон, известный в России по выступлениям за "Ростов", "Рубин" и "Краснодар" перешел в клуб "Рух", который выступает в чемпионате Украины.
Исландец подписал контракт на полгода с возможной пролонгацией еще на год. Футболист выбрал себе 22 игровой номер.
Сигурдссон начал сезон в "Копенгагене» и успел сыграть в двух матчах чемпионате Дании.
Футболист продолжает вызываться в сборную Исландии, за которую провел 96 матчей, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.
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|Команда
|М
|О
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|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
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|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
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|12
|Карпаты Львов
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|13