Бывший защитник "Ростова" и "Краснодара" Сигурдссон перешел во львовский "Рух"

Теги рагнар сигурдссонтрансферы

Бывший защитник "Ростова" и "Краснодара" Сигурдссон перешел во львовский "Рух"Рагнар Сигурдссон, известный в России по выступлениям за "Ростов", "Рубин" и "Краснодар" перешел в клуб "Рух", который выступает в чемпионате Украины.

Исландец подписал контракт на полгода с возможной пролонгацией еще на год. Футболист выбрал себе 22 игровой номер. 

Сигурдссон начал сезон в  "Копенгагене» и успел сыграть в двух матчах чемпионате Дании.

Футболист продолжает вызываться в сборную Исландии, за которую провел 96 матчей, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Читать также: "Зенит" следит за полузащитником "Стяуа" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" определил трех кандидатов на замену Йовичу

"Реал" определил трех кандидатов на замену Йовичу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов