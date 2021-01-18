Бывший защитник "Ростова" и "Краснодара" Сигурдссон перешел во львовский "Рух"

Рагнар Сигурдссон, известный в России по выступлениям за "Ростов", "Рубин" и "Краснодар" перешел в клуб "Рух", который выступает в чемпионате Украины.

Исландец подписал контракт на полгода с возможной пролонгацией еще на год. Футболист выбрал себе 22 игровой номер.

Сигурдссон начал сезон в "Копенгагене» и успел сыграть в двух матчах чемпионате Дании.