Бывший защитник "Рубина" Бауэр: "Сток Сити" - большой клуб"

Новоиспеченный защитник английского "Сток Сити" Мориц Бауэр высказался о своем переходе в стан "гончаров" из казанского "Рубина".

"Все хотят выступать в английской Премьер-Лиге, играть против больших команд и суперзвезд, соревноваться на таком высоком уровне. Иногда трудно подобрать слова, чтобы описать, каково это - быть достаточно хорошим футболистом для выступления в Премьер-Лиге. Считаю, что "Сток Сити" является большим клубом с огромным количеством болельщиков и большими традициями", - цитирует 25-летнего бека BBC Radio Stoke.

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