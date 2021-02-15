Бывший защитник сборной Франции стал главным тренером сборной Грузии

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Бывший защитник сборной Франции стал главным тренером сборной ГрузииЭкс-игрок "Баварии" и сборной Франции Вилли Саньоль стал новым главным тренером сборной Грузии. По информации пресс-службы УЕФА, соглашение подписано по схеме 2+2.

Напомним, что игровая карьера Саньоля прошла в таких клуба, как "Сент-Этьен", "Монако" и "Бавария". В его списке трофеев значатся: титул чемпиона Франции, 5 званий чемпиона Германии, 4 Кубка Германии, Лига Чемпионов, Межконтинентсльный Кубок. В составе сборной Франции он дважды выигрывал Кубок Конфедераций и завоевал "серебро" ЧМ-2006.

В качестве тренера Саньоль работал в сборной Франции до 21 года и "Бордо", а также был помощником Карло Анчелотти в "Баварии" в 2017 году.

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