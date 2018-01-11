Бывший защитник сборной Испании Домингес: "Как-то за ночь я потратил 15 тысяч евро, футболисты не ценят деньги"



Бывший защитник "Атлетико" и сборной Испании Альваро Домингес считает, что футболисты должны более серьезно относиться к деньгам.

"Когда молодые футболисты начинают зарабатывать огромные деньги, то вместе с этим в их жизни приходят серьезные изменения. Сложно справиться с таким количеством денег без должного образования. Впрочем если дать любому парню с улицы миллион евро, то он вел бы себя также.

Футболисты не ценят деньги. Они покупают дорогие машины, дорогие часы, нанимают частный самолет, чтобы отправиться поужинать. Я считал, что нормально. Мы с друзьями как-то потратили 15 тысяч евро за ночь. Вы посчитаете, что я поступил глупо, но мне просто хотелось узнать, каково это.

Кроме того игрока рано женятся, не имея никакого представления о жизни. Изначально они не думают о том, как будет делиться имущество при разводе, а затем это становится проблемой", - приводит слова Домингеса El Mundo.

Стоит отметить, что Домингес завершил карьеру в 27 лет из-за проблем со спиной.

Футболисты выступал за "Атлетико" и менхенгладбахскую "Боруссию". Сыграл 2 матча за сборную Испании.

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