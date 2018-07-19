Бывший защитник "Спартака" Фатхи завершил карьеру

Бывший защитник "Спартака" Малик Фатхи завершил карьеру футболиста.

Как сообщает Berliner Zeitung, игрок в последнее время испытывал проблемы с коленом. Сейчас он собирается перейти на работу психолога в "Атлетико Балеарес", за который он играл в последнее время.

"Атлетико Балеарес" выступает в третьем дивизионе чемпионата Испании.

Фтахи выступал за "Спартак" с 2008 по 2010 год.

Напомним, "Челси" определился с еще одним претендентом на замену Куртуа. | soccernews.ru