Бывший защитник "Спартака" Фатхи завершил карьеру

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Бывший защитник "Спартака" Фатхи завершил карьеруБывший защитник "Спартака" Малик Фатхи завершил карьеру футболиста.

Как сообщает Berliner Zeitung, игрок в последнее время испытывал проблемы с коленом. Сейчас он собирается перейти на работу психолога в "Атлетико Балеарес", за который он играл в последнее время.

"Атлетико Балеарес" выступает в третьем дивизионе чемпионата Испании.

Фтахи выступал за "Спартак" с 2008 по 2010 год.

Напомним, "Челси" определился с еще одним претендентом на замену Куртуа. | soccernews.ru

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