Бывший защитник "Спартака" Попов стал спортивным директором клуба

Экс-игрок московского "Спартака" Дмитрий Попов стал спортивным директором команды. Об этом сообщило руководство "красно-белых".

"Официально объявим об этом в ближайшее время", - прокомментировал информацию директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.

Ранее Попов уже был спортивным директором "Спартака" с 2008 по 2016 год.

После 15 туров чемпионата России московский клуб занимает 3 место в турнирной таблице.

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