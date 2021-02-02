Бывший защитник "Спартака" Рохо перешел из "Манчестер Юнайтед" в аргентинский клуб
Аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо перешел в "Бока Хуниорс", сообщает официальный сайт клуба.
Рохо достался аргентинцам бесплатно, на правах свободного агента. Условия личного контракта игрока не разглашаются.
30-летний Рохо выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Спортинг", "Спартак" и "Эстудиантес". За сборную Аргентины сыграл 61 матч и забил 3 мяча. Чемпион Аргентины, обладатель Кубка Либертадорес, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Европы, финалист чемпионата мира.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|27
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|27
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|31
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|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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