Бывший защитник "Спартака" Рохо перешел из "Манчестер Юнайтед" в аргентинский клуб

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Бывший защитник "Спартака" Рохо перешел из "Манчестер Юнайтед" в аргентинский клуб

Аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо перешел в "Бока Хуниорс", сообщает официальный сайт клуба.

Рохо достался аргентинцам бесплатно, на правах свободного агента. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

30-летний Рохо выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Спортинг", "Спартак" и "Эстудиантес". За сборную Аргентины сыграл 61 матч и забил 3 мяча. Чемпион Аргентины, обладатель Кубка Либертадорес, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Европы, финалист чемпионата мира.

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