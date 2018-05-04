Бывший защитник "Спарты" покончил жизнь самоубийством

Бывший защитник пражской "Спарты" Павел Пергль покончил жизнь самоубийством в возрасте 40 лет.

Об этом сообщает пресс-служба чешского клуба.

Пергль - воспитанник академии "Спарты". За чешский клуб он играл с 2003 по 2007 год, Также он играл в Германии, на Кипре, в Израиле и Лихтенштейне.

Футболист был найден мёртвым у себя дома в Магдебурге 1 мая. | http://soccernews.ru