Бывший защитник "Спарты" покончил жизнь самоубийством

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Бывший защитник "Спарты" покончил жизнь самоубийствомБывший защитник пражской "Спарты" Павел Пергль покончил жизнь самоубийством в возрасте 40 лет.

Об этом сообщает пресс-служба чешского клуба.

Пергль - воспитанник академии "Спарты". За чешский клуб он играл с 2003 по 2007 год, Также он играл в Германии, на Кипре, в Израиле и Лихтенштейне.

Футболист был найден мёртвым у себя дома в Магдебурге 1 мая. | http://soccernews.ru

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