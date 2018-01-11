Бывший защитник "Ювентуса" Де Челье перешел в клуб второй швейцарской Лиги

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Бывший защитник "Ювентуса" Де Челье перешел в клуб второй швейцарской Лиги
Известный итальянский защитник Паоло Де Челье стал игроком "Серветта", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с клубом из второй лиги Швецарии контракт до конца нынешнего сезона.

31-летний Де Челье за свою карьеру выступал за "Ювентус", "Сиену", "Дженоа", "Парму" и "Марсель". Трехкратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, двукратный обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

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