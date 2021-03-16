Бывший защитник "Ювентуса" Паскуале Бруно назвал команду позорной

Бывший защитник "Ювентуса" Паскуале Бруно подверг критике туринский клуб.

"Ювентус" - это позорная команда. Бонуччи и Кьеллини кажутся топ-защитниками, но их девять титулов завоеваны в четвертой по силе лиге мира. Они победили кризисную "Барселону" и на следующий день в прессе стали писать о силе "Ювентуса".

Руководство все портит. Они уволили Аллегри ради Сарри, но его тоже выгнали всего через год, так как раздевалкой руководит Роналду и его партнеры. Футболисты влияют на клуб, а это плохо", - приводит слова Бруно Tiki Taka.

Напомним, что "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв "Порту" в 1/8 финала.

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