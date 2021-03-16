Бывший защитник "Ювентуса" Паскуале Бруно назвал команду позорной
Бывший защитник "Ювентуса" Паскуале Бруно подверг критике туринский клуб.
"Ювентус" - это позорная команда. Бонуччи и Кьеллини кажутся топ-защитниками, но их девять титулов завоеваны в четвертой по силе лиге мира. Они победили кризисную "Барселону" и на следующий день в прессе стали писать о силе "Ювентуса".
Руководство все портит. Они уволили Аллегри ради Сарри, но его тоже выгнали всего через год, так как раздевалкой руководит Роналду и его партнеры. Футболисты влияют на клуб, а это плохо", - приводит слова Бруно Tiki Taka.
Напомним, что "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв "Порту" в 1/8 финала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17