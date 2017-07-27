Бывший защитник "Зенита" Лукович объявил о завершении карьеры

Сербский защитник Александр Лукович принял решение завершить карьеру в возрасте 34 лет.

Последним клубом фулбека была "Црвена Звезда", в структуре которой он теперь будет работать на административной должности.

Лукович известен по выступлениям за питерский "Зенит" в период с 2010 по 2014 год. За сборную Сербии сыграл 21 матч.

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