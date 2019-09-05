Бывший защитник "Зенита" перешел в кипрскую "Омонию"

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Бывший защитник "Зенита" перешел в кипрскую "Омонию"
Словацкий защитник Томаш Губочан перешел в кипрскую "Омонию", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу из Никоссии бесплатно. Стороны подписали контракт на один год.

33-летний Губочан за свою карьеру выступал за "Жилину", "ВиОн", "Зенит", "Динамо", "Марсель" и "Трабзонспор". За сборную Словакии сыграл 64 матча. Двукратный чемпион Словакии, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Словакии, обладатель Суперкубка УЕФА.

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