Бывший защитник "Зенита" продолжит карьеру в Серии А

Теги бруну алвешрейнджерсбеневенто

Бывший защитник "Зенита" продолжит карьеру в Серии АИтальянский "Беневенто" близок к подписанию защитника шотландского "Рейнджерс" Бруну Алвеша, информирует Sky Sport Italia.

По сведениям источника, клубы уже договорились о трансфере 36-летнего бека. Теперь итальянскому клубу предстоит согласовать условия личного контракта с португальским игроком, ранее выступавшим за "Порту", "Фаренсе", "Виторию", греческий АЕК, питерский "Зенит", турецкий "Фенербахче" и "Кальяри".

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