Бывшую девушку хавбека "Ливерпуля" осудили за финансирование терроризма

Амаани Нур, бывшая девушка полузащитника "Ливерпуля" Шейи Оджо, в скором времени отправится в тюрьму.

Как сообщает Sky News, Нур признали виновной в финансировании терроризма. Она пожертвовала некой организации 41 евро, которые могли быть использованы для террористических целей.

Окончательный приговор девушке огласят 20 декабря, до этого дня её отпустили на свободу под залог.

Оджо в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Рейнджерс", в его активе 5 голов и 7 ассистов в 28 матчах.

Не пропустите: Стало известно, когда Минамино перейдет в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru