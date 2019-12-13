Бывшую девушку хавбека "Ливерпуля" осудили за финансирование терроризма
Амаани Нур, бывшая девушка полузащитника "Ливерпуля" Шейи Оджо, в скором времени отправится в тюрьму.
Как сообщает Sky News, Нур признали виновной в финансировании терроризма. Она пожертвовала некой организации 41 евро, которые могли быть использованы для террористических целей.
Окончательный приговор девушке огласят 20 декабря, до этого дня её отпустили на свободу под залог.
Оджо в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Рейнджерс", в его активе 5 голов и 7 ассистов в 28 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9