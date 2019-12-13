Бывшую девушку хавбека "Ливерпуля" осудили за финансирование терроризма

Теги ливерпульшейи оджорейнджерс

Бывшую девушку хавбека "Ливерпуля" осудили за финансирование терроризма

Амаани Нур, бывшая девушка полузащитника "Ливерпуля" Шейи Оджо, в скором времени отправится в тюрьму.

Как сообщает Sky News, Нур признали виновной в финансировании терроризма. Она пожертвовала некой организации 41 евро, которые могли быть использованы для террористических целей.

Окончательный приговор девушке огласят 20 декабря, до этого дня её отпустили на свободу под залог.

Оджо в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Рейнджерс", в его активе 5 голов и 7 ассистов в 28 матчах.

Не пропустите: Стало известно, когда Минамино перейдет в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналдиньо: "Месси не является лучшим игроком в истории футбола"

Роналдиньо: "Месси не является лучшим игроком в истории футбола"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 16 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов