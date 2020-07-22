Бывшую звезду "Барселоны" обвинили в сексуальных домогательствах
Девушка с никнеймом Skyler В заявила, что ее домогался бывший нападающий "Барселоны" Давид Вилья.
"Когда меня приняли на стажировку в "Нью-Йорк Сити", то я подумала, что получила шанс всей жизни. Но все мои мечты оказались разрушенными из-за Давида Вильи. Он лапал меня каждый день, но мое руководство находило это смешным. Я восторгаюсь более храбрыми женщинами, которые рассказали о подобных историях.
Забавно вспоминать, что мою работу критиковали. Я приходила туда каждый день и знала, что меня опять будут трогать. Конечно, я плохо относилась к такой работе.
Я уверена, что Вилья даже не вспомнит мое имя, ведь он никогда не обращался ко мне по имени", - написала Skyler B на своей странице в Twitter.
38-летний Вилья за свою карьеру также выступал за "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Атлетико", "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити" и "Виссел Кобе".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14