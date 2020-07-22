Бывшую звезду "Барселоны" обвинили в сексуальных домогательствах

Девушка с никнеймом Skyler В заявила, что ее домогался бывший нападающий "Барселоны" Давид Вилья.

"Когда меня приняли на стажировку в "Нью-Йорк Сити", то я подумала, что получила шанс всей жизни. Но все мои мечты оказались разрушенными из-за Давида Вильи. Он лапал меня каждый день, но мое руководство находило это смешным. Я восторгаюсь более храбрыми женщинами, которые рассказали о подобных историях.

Забавно вспоминать, что мою работу критиковали. Я приходила туда каждый день и знала, что меня опять будут трогать. Конечно, я плохо относилась к такой работе.

Я уверена, что Вилья даже не вспомнит мое имя, ведь он никогда не обращался ко мне по имени", - написала Skyler B на своей странице в Twitter.

38-летний Вилья за свою карьеру также выступал за "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Атлетико", "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити" и "Виссел Кобе".

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