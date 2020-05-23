Cadena Cope: "Барселона" договорилась о переходе с нападающим "Интера" Мартинесом

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Cadena Cope: "Барселона" договорилась о переходе с нападающим "Интера" Мартинесом

"Барселона" договорилась с форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом о будущем трансфере в стан сине-гранатовых. Об этом информирует Cadena Cope.

По данным источника, футболист перейдет в каталонский клуб этим летом. Однако "Барселона" не готова платить за нападающего 111 миллионов евро отступных, поэтому хочет снизить стоимость с помощью включения в сделку собственных игроков. Участником сделки может стать Иван Ракитич и Артуро Видаль, а также защитники Нелсон Семеду, Самюэль Юмтити и Джуниор Фирпо.

В сезоне-2019/20 22-летний Мартинес забил 16 голов в 31 матче за "Интер".

Читайте также: "Интер" определился, кого из игроков "Барселона" должна включить в сделку по Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru
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