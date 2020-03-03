Cadena Cope: матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса

Издание Cadena Cope сообщает, что матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" состоится при закрытых трибунах из-за угрозы коронавируса.

Встреча пройдет 10 марта на стадионе "Месталья".

Ранее сообщалось, что матч ЛЧ ПСЖ - "Боруссия" также может пройти без болельщиков из-за эпидемии вируса.

Первая встреча "Валенсии" и "Аталанты" закончилась поражением "летучих мышей" со счетом 1:4.

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