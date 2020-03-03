Cadena Cope: матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса
Издание Cadena Cope сообщает, что матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" состоится при закрытых трибунах из-за угрозы коронавируса.
Встреча пройдет 10 марта на стадионе "Месталья".
Ранее сообщалось, что матч ЛЧ ПСЖ - "Боруссия" также может пройти без болельщиков из-за эпидемии вируса.
Первая встреча "Валенсии" и "Аталанты" закончилась поражением "летучих мышей" со счетом 1:4.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
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|20
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|6
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|20
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|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14