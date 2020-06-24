Cadena SER: "Сельта" предложила "Локомотиву" крупную сумму за Смолова

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Cadena SER: "Сельта" предложила "Локомотиву" крупную сумму за Смолова

"Сельта" планирует выкупить у "Локомотива" права на российского нападающего Федора Смолова. Об этом сообщает Cadena SER.

По данным источника, испанский клуб предложил "железнодорожникам" 6 миллионов евро за  трансфер 30-летнего футболиста. "Локомотив" также сможет получить 2 миллиона бонусов, в случае успешного выступления форварда.

Отметим, что предложение будет актуально, если "Сельта" не вылетит из Ла Лиги.

Контракт игрока с клубом из Виго рассчитан до конца сезона. В 9 матчах Примеры Смолов забил 1 гол.

"Сельта" с 30 очками занимает 16 место в турнирной таблице, на 4 очка опережая зону вылета.

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