Цакташ покидает "Рубин"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ заявил о своём уходе из казанского клуба.

"Могу подтвердить, что расторг контракт с "Рубином", и на данный момент я не могу сказать больше. В России я играл в больших матчах и, уверен, что прибавил как футболист. У меня много предложений от других клубов, мне нужно немного времени, чтобы принять решение" - сказал 25-летний хорват.

Напомним, что Цакташ выступал за "Рубин" с 2016 года, сыграл 42 матча и забил 5 голов.

Не пропустите: Карадениз может продолжить карьеру в Азербайджане. | http://soccernews.ru