Цаллагов и Полоз пропустят матч с "Зенитом"

Два игрока "Рубина" - Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз - пропустят матч третьего тура чемпионата России против "Зенита".

Оба футболиста арендованы у питерского клуба и могут сыграть только в случае выплаты дополнительной компенсации, однако казанцы испытывают финансовые проблемы, поэтому не готовы идти на эти траты.

Напомним, что матч "Рубин" - "Зенит" состоится 12 августа в 19:00 мск.

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