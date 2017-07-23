Цаллагов может перебраться в московское "Динамо"

Защитник питерского "Зенита" Ибрагим Цаллагов может в ближайшее время сменить клубную прописку.

Как сообщают российские СМИ, московское "Динамо" хочет арендовать 26-летнего футболиста до конца сезона 2017/18. Ранее стало известно, что на бека претендует тульский "Арсенал".

В прошлом сезоне Цаллагов сыграл за "Зенит" 8 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru