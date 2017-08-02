Цаллагов перешел в "Динамо"

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Цаллагов перешел в "Динамо"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов стал игроком "Динамо", сообщает официальный твиттер клуба.

Московский клуб арендовал игрока до лета 2018 года. Футболист получил в стане динамовцев футболку с 15-м номером.

26-летний Цаллагов выступал за "Зенит" с 2017 года, провел за клуб 8 матчей. Ранее играл за "Крылья Советов". Сыграл 21 матч за молодежную сборную России и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,2 миллиона евро. 

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