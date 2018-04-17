Цаллагов пропустит матч с "Зенитом"

Теги ибрагим цаллаговзенит санкт-петербургдинамо москва

Цаллагов пропустит матч с "Зенитом"Полузащитник московского "ДинамоИбрагим Цаллагов пропустит перенесенный матч 23-го тура РФПЛ против питерского "Зенита", которому принадлежат права на игрока.

Так, по сведениям Спорт день за днем, в арендном соглашении "сине-бело-голубых" со столичным клубом есть пункт о возможном участии 27-летнего хавбека в очном матче команд за дополнительную плату. Однако "бело-голубые" не планируют использовать это право.

Напомним, Краневиттер оценил выступление "Зенита" в текущем сезоне. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 25 55
2 Спартак Москва 26 50
3 Краснодар 26 47
4 ЦСКА Москва 25 45
5 Зенит Санкт-Петербург 25 45
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Ахмат 25 30
11 Динамо Москва 25 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 25 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов