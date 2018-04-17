Цаллагов пропустит матч с "Зенитом"

Полузащитник московского "Динамо" Ибрагим Цаллагов пропустит перенесенный матч 23-го тура РФПЛ против питерского "Зенита", которому принадлежат права на игрока.

Так, по сведениям Спорт день за днем, в арендном соглашении "сине-бело-голубых" со столичным клубом есть пункт о возможном участии 27-летнего хавбека в очном матче команд за дополнительную плату. Однако "бело-голубые" не планируют использовать это право.

Напомним, Краневиттер оценил выступление "Зенита" в текущем сезоне. | soccernews.ru