Canal+ отказывается платить французской Лиге 1
Телеканал Canal+ не хочет выплачивать 110 миллионов евро французской Лиге 1.
По сведениям L’Equipe, это связано с падением доходов телеканала из-за ситуации с коронавирусом. Каналу нанесло ущерб отсутствие спортивных трансляций и проблемы с рекламодателями.
Отмечается, что сумма договора Canal+ с высшей и второй лигами Франции составляет 548 миллионов евро.
Также говорится, что 36 процентов всех доходов клубов Франции составляют средства вырученные от телевизионных прав.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13