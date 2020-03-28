Canal+ отказывается платить французской Лиге 1

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Canal+ отказывается платить французской Лиге 1

Телеканал Canal+ не хочет выплачивать 110 миллионов евро французской Лиге 1.

По сведениям L’Equipe, это связано с падением доходов телеканала из-за ситуации с коронавирусом. Каналу нанесло ущерб отсутствие спортивных трансляций и проблемы с рекламодателями.

Отмечается, что сумма договора Canal+ с высшей и второй лигами Франции составляет 548 миллионов евро.

Также говорится, что 36 процентов всех доходов клубов Франции составляют средства вырученные от телевизионных прав.

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