"Царь вернулся". "Монако" отреагировал на первый гол Головина с 2019 года

Пресс-служба "Монако" ярко отреагировала на гол российского полузащитника Александра Головина в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (5:2).

"Царь вернулся", - говорится в официальном Twitter "Монако", с изображением Головина в образе Николая II.

Напомним, что 25-летний Головин впервые сыграл за монегасков после четырехмесячного перерыва из-за травмы бедра. Россиянин отличился первым касанием, забив впервые с ноября 2019 года.

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