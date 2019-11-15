CAS отклонил апелляцию "Манчестер Сити" по делу о нарушении ФФП

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал "Манчестер Сити" в рассмотрении апелляции по делу о нарушении правил ФФП.

Как сообщает The Independent, "горожане" через CAS хотели заблокировать расследование УЕФА по делу нарушения клубом правил финансового фэйр-плей.

Напомним, что расследуется дело о финансовых махинациях клуба в 2014 году. Если вина "Сити" будет доказана, то клуб могут исключить из Лиги Чемпионов.

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