CAS отклонил апелляцию "Рубина" по дисквалификации в еврокубках

Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял апелляцию "Рубина", которую клуб подал по причине отстранения от участия в еврокубках, пишет "Спорт Бизнес Online".

Осенью 2018 гола судебная палата УЕФА по финансовому контролю клубов дисквалифицировала "Рубин" из-за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Таким образом, казанский клуб на протяжении двух лет не сможет участвовать в европейских клубных турнирах.

Напомним,нынешний сезон "Рубин" завершил на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 баллов.

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