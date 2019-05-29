CAS отклонил апелляцию "Рубина" по дисквалификации в еврокубках
Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял апелляцию "Рубина", которую клуб подал по причине отстранения от участия в еврокубках, пишет "Спорт Бизнес Online".
Осенью 2018 гола судебная палата УЕФА по финансовому контролю клубов дисквалифицировала "Рубин" из-за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Таким образом, казанский клуб на протяжении двух лет не сможет участвовать в европейских клубных турнирах.
Напомним,нынешний сезон "Рубин" завершил на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20