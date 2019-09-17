CAS сократил еврокубковую дисквалификацию Неймара

Форвард ПСЖ Неймар сможет вернуться в матчи Лиги Чемпионов раньше.

Как сообщили в Спортивном арбитражном суде (CAS), еврокубковая дисквалификация бразильца была сокращена с трех до двух матчей. Таким образом, Неймар не сыграет против "Реала" (18 сентября) и "Галатасарая" (1 октября), однако сможет принять участие в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов с "Брюгге".

Напомним, что Неймар получил бан за критические высказывания в адрес арбитров, которые работали на ответной игре 1/8 финала ЛЧ между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" (1:3).

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