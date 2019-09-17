CAS сократил еврокубковую дисквалификацию Неймара

Теги неймарпсж

CAS сократил еврокубковую дисквалификацию Неймара

Форвард ПСЖ Неймар сможет вернуться в матчи Лиги Чемпионов раньше.

Как сообщили в Спортивном арбитражном суде (CAS), еврокубковая дисквалификация бразильца была сокращена с трех до двух матчей. Таким образом, Неймар не сыграет против "Реала" (18 сентября) и "Галатасарая" (1 октября), однако сможет принять участие в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов с "Брюгге".

Напомним, что Неймар получил бан за критические высказывания в адрес арбитров, которые работали на ответной игре 1/8 финала ЛЧ между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Читайте также: Тухель заявил, что не осуждает фанатов, освиставших Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" дозаявил Кокорина на сезон

"Зенит" дозаявил Кокорина на сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 4 9
2 Ренн Ренн 3 9
3 Анжер Анжер 4 9
4 Лион Лион 4 7
5 Нант Нант 4 7
6 Тулуза Тулуза 4 7
7 Лилль Лилль 3 6
8 Ницца Ницца 3 6
9 Бордо Бордо 4 5
10 Брест Брест 4 5
11 Реймс Реймс 3 4
12 Ним Ним 4 4
13 Марсель Марсель 3 4
14 Монпелье Монпелье 4 4
15 Метц Метц 4 4
16 Сент-Этьен Сент-Этьен 3 4
17 Амьен Амьен 4 3
18 Страсбур Страсбур 3 2
19 Монако Монако 3 1
20 Дижон Дижон 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов