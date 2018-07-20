CAS удовлетворил протест "Милана" по его исключению из Лиги Европы
Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил протест "Милана" по его исключению из Лиги Европы, информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, CAS принял сторону "россонери", которые ранее решением УЕФА понесли наказание в виде двухгодичного отстранения от участия в еврокубках из-за нарушения правила финансового Fair Play.
Напомним, "Милан" может обменяться игроками с "Челси". | soccernews.ru
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|38
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