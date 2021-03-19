CAS утвердил решение засчитать Украине техническое поражение в матче со Швейцарией
Фото РИА Новости / Антон Денисов
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола.
Напомним, что УАФ пыталась оспорить решение присудить сборной техническое поражение в матче Лиги Наций против Швейцарии.
Игра не состоялась в ноябре из-за вспышки коронавируса в национальной команде Украины.
Таким образом, украинская сборная заняла последнее место в группе Лиги Наций и вылетела из высшего дивизиона.
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