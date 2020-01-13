Catalunya Radio: "Барселона" уведомила Вальверде о грядущей отставке

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Catalunya Radio: "Барселона" уведомила Вальверде о грядущей отставке

Руководство "Барселоны" сообщило главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, что клуб в ближайшее время расторгнет с ним контракт, сообщает Catalunya Radio.

Наставник мог быть уволен сегодня, 13 января, но вместо этого он провел тренировку команды, а затем провел беседу с президентом клубом Хосепом Марией Бартомеу. После разговора Бартомеу отправился на заседание совета директоров.

Ранее сообщалось, что "Барселоне" отказали Хави и Рональд Куман. В связи с этим каталонцы интересуются Кике Сетьеном (экс-"Сент-Этьен"), Хави Гарсией Пьементо (тренер молодежной команды "Барселоны"), Габриэлем Милито ("Эстудиантес"), Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм") и Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус").

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