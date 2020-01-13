Catalunya Radio: "Барселона" уведомила Вальверде о грядущей отставке
Руководство "Барселоны" сообщило главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, что клуб в ближайшее время расторгнет с ним контракт, сообщает Catalunya Radio.
Наставник мог быть уволен сегодня, 13 января, но вместо этого он провел тренировку команды, а затем провел беседу с президентом клубом Хосепом Марией Бартомеу. После разговора Бартомеу отправился на заседание совета директоров.
Ранее сообщалось, что "Барселоне" отказали Хави и Рональд Куман. В связи с этим каталонцы интересуются Кике Сетьеном (экс-"Сент-Этьен"), Хави Гарсией Пьементо (тренер молодежной команды "Барселоны"), Габриэлем Милито ("Эстудиантес"), Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм") и Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11