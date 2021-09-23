Российские телеканалы распределили права на показ ЧМ-2022

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин поделился информацией о распределении прав на показ матчей ЧМ-2022.

"Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению мундиаля в грядущем году. Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами - "Матч ТВ", Первым каналом и ВГТРК - зафиксированы договоренности, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре.

На сегодняшний день точно могу сказать, что как минимум один из матчей национальной сборной России, в случае успешного - а мы все на это надеемся - отбора, будет транслировать телеканал "Матч ТВ", - сказал Тащин.

Напомним, что ЧМ-2022 будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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