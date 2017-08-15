Cчётчик, показывающий заработок Неймара в ПСЖ

В сети Интернет запущен счётчик, показывающий заработок форварда ПСЖ Неймара.

Несмотря на то, что 25-летний бразилец относительно недавно присоединился к парижанам, его доход уже приблизился к миллиону евро.

Напомним, что ПСЖ заплатил за Неймара 222 миллиона евро, зарплата футболиста составляет 30 миллионов в год.

Следить за тем, как на счёт Олимпийского чемпиона 2016 года "капают" деньги, можно здесь.

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