Cегодня стартует Бундеслига! Чего ждать от главного противостояния дня - "Боруссия" Дортмунд против "Шальке"?

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Cегодня стартует Бундеслига! Чего ждать от главного противостояния дня - "Боруссия" Дортмунд против "Шальке"?

Бундеслига вернулась значительно раньше других топ-чемпионаты, поэтому приток новой аудитории к экранам, что транслируют зеленые немецкие поля, неизбежен. Реклама чемпионата начинается прекрасно – с Рурского дерби, одного из самых горячих немецких противостояний. К сожалению, зрители сегодня не почувствуют всей магии, всей ненависти. Пустые трибуны превратят этот поединок на обычную игру, многим остается надеяться, чтобы она, более того, не превратилась в тренировочную. Именно поэтому многие фаны выступали против восстановления Бундеслиги за закрытыми дверями – немецкий футбол потеряет свою идентичность.

"Боруссия" ведет борьбу за чемпионство, занимая второе место в таблице с 4 очками отставания от лидера. Молодой коллектив Люсьена Фавра готов сражаться до последнего, но перед карантином казалось, что в гонке с такой "Баварией" усилия напрасны. Теперь есть шанс начать все почти с чистого листа – единственное отличие от начала чемпионата заключается в том, что "красные" имеют небольшую фору. Джейдон Санчо не устает раздавать ассиста (15 в течении чемпионат), а Эрлинг Холланд мгновенно освоился в Дортмунде и продолжил штамповать голы (уже 9 в Бундеслиге). Норвежец добавил мускулов хрупкой атаке "шмелей", при этом у него невероятная скорость, шикарная реализация и умение эффективно двигаться в чужой штрафной. Очевидно, что эта парочка будет самой опасной для обороны "Шальке". Более того, в СМИ регулярно появлялись слухи, что Холанд очень интенсивно тренируется во время карантина. Возможно, он почти не сдал в плане физических кондиций.

В свою очередь "Шальке" очень прилично прошел первую часть сезона, несколько раз даже мог вырваться на вершину турнирной таблицы. Со временем стало немного меньше везти – команда упала на 6 место и катастрофически отстала от зоны Лиги Чемпионов. На самом деле, результаты "шахтеров" выровнялись, так как в начале сезона "Шальке" серьезно перебирал баллов по системе xPoint ожидаемые очки. Короче говоря, команда пропускала куда меньше, чем должна была. Пандемия застала гельзенкирхенцев в ужасной форме – 7-матчевая безвыигрышная серия в Бундеслиге с двумя забитыми мячами. Над Дэвидом Вагнером навис дамоклов меч. Во время карантина его, скорее всего, не уволят, а вот после… все может быть!

Фаворит поединка очевиден, однако Рурское дерби редко завершается прогнозируемо. "Боруссия" выиграла лишь один из 8 последних матчей против Шальке и уже дважды подряд дома получает от принципиального соперника по 4 мяча в собственные ворота – вспоминается в первую очередь недавняя феноменальная ничья 4:4, где "Шальке" сотворил какой-то невероятный камбек. В первом круге текущей Бундеслиги команды расписали нулевую ничью, а "Шальке" был даже ближе к успеху. Сегодня "кнаппен" могут остановить Дортмунд контратаками и прекрасным центром поля. Шансы гостей выросли в геометрической прогрессии, когда стало известно, что основная пара центрхавов "Боруссии" не сыграет в дерби – Витсель и Эмре Джан травмированы. Правда, у "Шальке" также потеря в этой зоне (лечится Омар Маскарель), но умные Суат Сердар и Уэстон МакКенни способны разорвать центр поля. Будет интересно!

С огромной вероятностью Люсьен Фавр выберет действенную в этом сезоне схему 3-4-3 и закроет дыру в полузащите Юлианом Брандтом. Немец добавляет вариантов в позиционных атаках, но без мяча склонен проваливаться. У "Шальке" точно будут моменты – вопрос в реализации. Сила Дортмунда в флангах, где активно работают Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейро. В "Боруссии" большие кадровые потери, но ни одна из них не сравнится с отсутствием капитана Марко Ройса. Без него место в атаке получит или Торган Азар, или юный американец Джио Рейна, который уже успел ворваться в большой футбол. Матч начнется уже через несколько часов – в 16:30 по московскому времени. Несмотря на пустые трибуны, мы в предвкушении интересной игры!

*Публикация сделана при помощи материалов из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
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