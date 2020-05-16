Cегодня стартует Бундеслига! Чего ждать от главного противостояния дня - "Боруссия" Дортмунд против "Шальке"?

Бундеслига вернулась значительно раньше других топ-чемпионаты, поэтому приток новой аудитории к экранам, что транслируют зеленые немецкие поля, неизбежен. Реклама чемпионата начинается прекрасно – с Рурского дерби, одного из самых горячих немецких противостояний. К сожалению, зрители сегодня не почувствуют всей магии, всей ненависти. Пустые трибуны превратят этот поединок на обычную игру, многим остается надеяться, чтобы она, более того, не превратилась в тренировочную. Именно поэтому многие фаны выступали против восстановления Бундеслиги за закрытыми дверями – немецкий футбол потеряет свою идентичность.



"Боруссия" ведет борьбу за чемпионство, занимая второе место в таблице с 4 очками отставания от лидера. Молодой коллектив Люсьена Фавра готов сражаться до последнего, но перед карантином казалось, что в гонке с такой "Баварией" усилия напрасны. Теперь есть шанс начать все почти с чистого листа – единственное отличие от начала чемпионата заключается в том, что "красные" имеют небольшую фору. Джейдон Санчо не устает раздавать ассиста (15 в течении чемпионат), а Эрлинг Холланд мгновенно освоился в Дортмунде и продолжил штамповать голы (уже 9 в Бундеслиге). Норвежец добавил мускулов хрупкой атаке "шмелей", при этом у него невероятная скорость, шикарная реализация и умение эффективно двигаться в чужой штрафной. Очевидно, что эта парочка будет самой опасной для обороны "Шальке". Более того, в СМИ регулярно появлялись слухи, что Холанд очень интенсивно тренируется во время карантина. Возможно, он почти не сдал в плане физических кондиций.



В свою очередь "Шальке" очень прилично прошел первую часть сезона, несколько раз даже мог вырваться на вершину турнирной таблицы. Со временем стало немного меньше везти – команда упала на 6 место и катастрофически отстала от зоны Лиги Чемпионов. На самом деле, результаты "шахтеров" выровнялись, так как в начале сезона "Шальке" серьезно перебирал баллов по системе xPoint – ожидаемые очки. Короче говоря, команда пропускала куда меньше, чем должна была. Пандемия застала гельзенкирхенцев в ужасной форме – 7-матчевая безвыигрышная серия в Бундеслиге с двумя забитыми мячами. Над Дэвидом Вагнером навис дамоклов меч. Во время карантина его, скорее всего, не уволят, а вот после… все может быть!



Фаворит поединка очевиден, однако Рурское дерби редко завершается прогнозируемо. "Боруссия" выиграла лишь один из 8 последних матчей против Шальке и уже дважды подряд дома получает от принципиального соперника по 4 мяча в собственные ворота – вспоминается в первую очередь недавняя феноменальная ничья 4:4, где "Шальке" сотворил какой-то невероятный камбек. В первом круге текущей Бундеслиги команды расписали нулевую ничью, а "Шальке" был даже ближе к успеху. Сегодня "кнаппен" могут остановить Дортмунд контратаками и прекрасным центром поля. Шансы гостей выросли в геометрической прогрессии, когда стало известно, что основная пара центрхавов "Боруссии" не сыграет в дерби – Витсель и Эмре Джан травмированы. Правда, у "Шальке" также потеря в этой зоне (лечится Омар Маскарель), но умные Суат Сердар и Уэстон МакКенни способны разорвать центр поля. Будет интересно!



С огромной вероятностью Люсьен Фавр выберет действенную в этом сезоне схему 3-4-3 и закроет дыру в полузащите Юлианом Брандтом. Немец добавляет вариантов в позиционных атаках, но без мяча склонен проваливаться. У "Шальке" точно будут моменты – вопрос в реализации. Сила Дортмунда в флангах, где активно работают Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейро. В "Боруссии" большие кадровые потери, но ни одна из них не сравнится с отсутствием капитана Марко Ройса. Без него место в атаке получит или Торган Азар, или юный американец Джио Рейна, который уже успел ворваться в большой футбол. Матч начнется уже через несколько часов – в 16:30 по московскому времени. Несмотря на пустые трибуны, мы в предвкушении интересной игры!

*Публикация сделана при помощи материалов из иностранных источников