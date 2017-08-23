Цель достигнута: ЦСКА обыграл "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Московский ЦСКА после победы в Берне над "Янг Бойз" был намерен повторить успех и в Москве. Швейцарцы же отправились в Россию без своего ударного форварда Гийома Оаро, что должно было осложнить выполнение задачи.

ЦСКА с первых минут пошел вперед и мог забить в первой же атаке. После паса пяткой от Чалова выстрелил по воротам Витиньо – Бальмос отбил мяч перед собой, а затем Чалову не дали сыграть на добивании защитники. Следом Витиньо совершил проход по левому краю, сместился немного в центр и пробил в правый нижний угол, однако Бальмос снова спас свою команду. Армейцы продолжили терроризировать оборону соперника, активно играли Чалов и Витиньо, который на 15 минуте пасом пяткой вывел Федора на ударную позицию, но Бальмос снова среагировал на выстрел игрока ЦСКА.

Оборона "Янг Бойз" раз за разом упускала форвардов российского клуба, поэтому вратарю швейцарцев постоянно приходилось вступать в игру. После отличного паса Головина в штрафную на Чалова Балмосу пришлось выскакивать из ворот и забирать мяч в ногах у нападающего.

В середине тайма самый реальный шанс упустил Головин, когда армейцы убежали в контратаку 3 в 3, Витиньо отдал пас на Александра, тот под углом вышел практически один на один, однако все же фон Беген в последний момент сумел накрыть выстрел россиянина.

"Янг Бойз" же Акинфеева в первом тайме фактически не тревожил. Из шести попыток швейцарцы в створ так ни разу и не попали. ЦСКА же в самой концовке сумел выйти вперед. Витиньо откатил мяч на правый край штрафной, откуда на дальнюю штангу прострелил Фернандес, а подключившийся к атаке Щенников вколотил игровой снаряд в сетку.

Во начале второй половины игры Сулеймани едва не сравнял счет, пробивая с разворота с нескольких метров, однако Акинфеев сумел справится с выстрелом серба. В дальнейшем же ЦСКА снова завладел инициативой и в середине тайма удвоил преимущество. Витиньо прострелил с правого фланга на Дзагоева, Алан принял мяч, затем развернулся и пробил точно в правый угол.

Забив гол, армейцы перешли на игру на контратаках, швейцарцы были вынуждены раскрыться, в результате в их обороне стали возникать огромные дыры. Выскакивали на ворота Бальмоса Витиньо и Жамалетдинов, а затем и Натхо, но третий мяч в ворота швейцарцев так и не залетел. ЦСКА сумел уверенно провести ответный матч и закономерно вышел в групповой этап Лиги чемпионов, "Янг Бойз" продолжит выступление в Лиге Европы.

ЦСКА – "Янг Бойз" 2:0

Голы: Щенников, 45 – 1:0; Дзагоев, 64 – 2:0

ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Васин, А.Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Головин, Дзагоев (Натхо, 68), Чалов (Жамалетдинов, 74), Витиньо (Игнашевич, 90).

"Янг Бойз": Бальмос, Бенито (Лотомба, 73), фон Берген, Нуху, Мбабу, Саного, Бертоне, Раве (Фасснахт, 73), Сулеймани, Нсаме, Ассале.

Вячеслав Горбачев

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