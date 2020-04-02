Цена акций "Ювентуса" упала на 21% за март из-за коронавируса

Теги ювентусборуссия дортмундманчестер юнайтед

Цена акций "Ювентуса" упала на 21% за март из-за коронавируса

Акции европейский футбольных клубов стремительно падают на международных биржах из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, стоимости акций туринского "Ювентуса" за март упала на 21,16%. Клуб принял решение понизить зарплаты футболистов, что позволило частично компенсировать убытки.

Кроме того, пострадал "Манчестер Юнайтед", чьи акции упали на 11,06% за прошлый месяц и дортмундская "Боруссия", потерявшая 36,76%.

По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В России насчитывается 3,5 тысяч зараженных Covid-19.

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