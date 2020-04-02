Цена акций "Ювентуса" упала на 21% за март из-за коронавируса
Акции европейский футбольных клубов стремительно падают на международных биржах из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Marca.
По данным источника, стоимости акций туринского "Ювентуса" за март упала на 21,16%. Клуб принял решение понизить зарплаты футболистов, что позволило частично компенсировать убытки.
Кроме того, пострадал "Манчестер Юнайтед", чьи акции упали на 11,06% за прошлый месяц и дортмундская "Боруссия", потерявшая 36,76%.
По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В России насчитывается 3,5 тысяч зараженных Covid-19.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16