Цена-качество: топ-10 лучших трансферов АПЛ

Чемпионат Англии стартовал на прошлых выходных, а трансферное окно впервые закрылось до его начала. Летнее межсезонье традиционно получилось насыщенным. В связи с этим редакция SoccerNews выбрала топ-10 лучших трансферов клубами Премьер-Лиги в соотношении цена-качество.

Внимание! В список НЕ были включены арендованные футболисты и те, которые достались клубам бесплатно!

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Алиссон (25 лет, Бразилия)

Из "Ромы" в "Ливерпуль" за 62,5 млн евро

Да, за Алиссона заплатили очень большие и на тот момент рекордные деньги. Но текущий рынок диктует свои правила, которые гласят о том, что если клуб хочет заполучить одного из лучших голкиперов мира в самом рассвете сил, то будьте добры, раскошеливайтесь. Первый номер сборной Бразилии провел выдающийся прошлый сезон в составе "Ромы" и точно стоит этих денег. Учитывая рыночную стоимость таких топовых вратарей, как Давид Де Хеа, Ян Облак, сделку в 62,5 миллиона евро за Беккера можно считать успешной.

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Джердан Шакири (26 лет, Швейцария)

Из "Сток Сити" в "Ливерпуль" за 14,7 млн евро

Несмотря на свои все еще молодые годы, Джердан Шакири уже достаточно опытный и титулованный футболист, который вдоволь понюхал пороху в матчах самого высокого уровня, как на клубном, так и на уровне сборных. Вылетев в прошлом сезоне со "Стоком" в Чемпионшип, цена на швейцарского албанца упала, но, как показал, последний чемпионат мира, он все еще в порядке и вполне сгодится "Ливерпулю", как игрок, который в любой момент может усилить игру со скамейки запасных. Цена 14,7 за футболиста такого класса – это мелочь!

Жоржиньо (26 лет, Италия)

Из "Наполи" в "Челси" за 57 млн евро

"Челси" много заплатил за любимчика Маурицио Сарри Жоржиньо, но он этих денег действительно стоит. Для футбола, который проповедует 59-летний итальянский наставник, такой игрок, как итальянский бразилец просто необходим. Самой сильной стороной Жоржиньо является умение точно отдать передачу, причем на разное расстояние. По этой характеристике он был лучшим в Серии А и нет сомнений в том, что станет одним из лучших в Премьер-Лиге. К тому же, 26-летний хавбек в самом рассвете сил и все еще способен прогрессировать.

Джо Харт (31 лет, Англия)

Из "Манчестер Сити" в "Бернли" за 3,5 млн евро

Травмы двух голкиперов "Бернли" Тома Хитона и Ника Поупа вынудили руководство "Бернли" выйти на трансферный рынок. "Бордовые" классно вышли из ситуации, подобрав Джо Харта – совсем недавно лучшего английского вратаря всего за 3,5 миллиона евро. Команда Шона Дайча – пожалуй, последний шанс 31-летнего воспитанника "Манчестер Сити" доказать свою способность играть на высоком уровне, поэтому нет сомнений в том, что Харт будет цепляться за него изо всех сил. Тем более, что этому обязывает сумасшедшая конкуренция за место "первого номера" в рамке ворот, когда все будут живы и здоровы.

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Лукас Торрейра (22 года, Уругвай)

Из "Сампдории" в "Арсенал" за 30 млн евро

В предыдущем сезоне юная надежда сборной Уругвая Лукас Торрейра стал настоящей жемчужиной чемпионата Италии. 22-летний опорник невысокого роста, но крепкого телосложения поражает своей зрелостью мысли на футбольном поле. Он, без сомнений, был лучшим игроком в составе "Сампдории". Кроме того, Торрейра хорошо себя проявил на чемпионате мира в России, поэтому сделку в 30 миллионов евро с учетом возраста футболиста, можно считать успешной.

Алфи Моусон (24 года, Англия)

Из "Суонси" в "Фулхэм" за 20 млн евро

Алфи Моусон – не шибко раскрученный игрок и пока что не вызывался в ряды национальной сборной Англии, но те, кто хотя бы немного следят за Премьер-Лигой, знают, что 24-летний игрок является добротным защитником с большущим потенциалом. На протяжении всей прошлогодней кампании Моусон был одним из светлых пятен в составе "Суонси", поэтому не удивительно, что как только "лебеди" вылетели в Чемпионшип, англичанин вернулся в высший дивизион. Чтобы выиграть конкуренцию у более именитых клубов "Фулхэму" пришлось заплатить за центрального оборонца 20 миллионов евро. Хорошая сделка!

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Жоау Моутинью (31 год, Португалия)

Из "Монако" в "Вулверхэмптон" за 5,6 млн евро

Кажется, главный тренер "Вулверхэмптона" Эшпириту Санту уже пол Португалии перетащил на Туманный Альбион. "Волки" – очень молодая и амбициозная команда, которая просто нуждалась в опытных игроках, и 44-летний наставник это понимал. Решение пригласить в команду Жоау Моутинью за копеечную сумму – великолепный ход руководства новичка АПЛ. Опыт чемпиона Европы – это то, что может пригодиться "Уондерерс" в тяжелой рубке за право остаться под премьерлиговским солнцем на следующий год.

Йерри Мина (23 года, Колумбия)

Из "Барселоны" в "Эвертон" за 30 млн евро

Два подряд трансферных окна "Эвертон" не считая денег, сорит ими в разные стороны. Пока результата нет, но некоторые покупки внушают в мерсисайдских болельщиков оптимизм и веру в большое будущее. До сих пор непонятно, почему одного из самых перспективных защитников сегодняшнего дня в мире Йерри Мину, "Барселона" отпустила в Ливерпуль за 30 миллионов евро, тем более, после ярко проведенного мундиаля, где колумбиец был у всех на слуху. Тем не менее, для самих "ирисок" трансфер просто потрясающий, а пара центральных Кин – Мина обещает солидно улучшить игру команды Марку Силвы в обороне уже в нынешнем сезоне.

Фелипе Андерсон (25 лет, Бразилия)

Из "Лацио" в "Вест Хэм" за 40 млн евро

"Вест Хэм" здорово раскошелился на одного из самых ярких игроков "Лацио" в прошлом сезоне Филипе Андерсона, но им пришлось это сделать, потому как спрос на бразильца был большой. К тому же, наставнику лондонцев Мануэлю Пеллегрини срочно нужна была креативная "десятка", после того, как надолго выбыл из строя Мануэль Лансини. Андерсон – универсальный игрок, который может сыграть как в центре, так и на фланге, не стесняется черновой работы в обороне и хладнокровный при завершении атак. И первое, и второе сильно пригодится нынешнему созыву "молотобойцев" в матчах Премьер-Лиги.

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Все трансферы Ньюкасла

У "Ньюкасла" по-прежнему большущие проблемы с финансами и то, что клуб до сих пор выглядит достойно – целиком и полностью заслуга Рафы Бенитеса, о чем не перестают говорить болельщики "сорок".

Опытный испанский специалист максимально эффективно использовал строго ограниченный бюджет клуба, сделав целый ряд крутых трансферов. Вратарь Мартин Дубравка был выкуплен у пражской "Спарты" за 4 млн евро, после того, как великолепно отыграл предыдущие полгода в аренде. За эту же сумму приобретен игрок национальной сборной Швейцарии Фабиан Шер. 6 и 2 миллиона евро уплачены неудачникам прошлого сезона "Суонси" и "Вест Брому" за Федерико Фернандеса и Саломона Рондона соответственно. А за японского нападающего Йосинори Муто "Ньюкасл" перечислил "Майнцу" 11 млн евро.

Интересно, что все приобретения "Ньюкасла" сделаны на фоне супервыгодных продаж Александара Митровича за 25 млн в "Фулхэм", Микеля Мерино за 12 млн в "Реал Сосьедад" и Шанселя Мбемба за 7,8 млн в "Порту".

Богдан Архипенко

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