Цена одной ошибки: "Вильярреал" обыгрывает "Валенсию"

В 36-м туре чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле принимал "Валенсию". Обе команды борются за еврокубки, правда, претендуют они на разные турниры. Целых 13 очков разделяли соперников в турнирной таблице, несмотря на 4 и 6 место "подводников" и "летучих мышей" соответственно. Фаворитом встречи считались хозяева, однако подопечные Марселино также имели неплохие шансы на успех, тем более, главный тренер "оранжевых" не понаслышке знал о слабых сторонах своей бывшей команды.

Довольно осторожно начали поединок команды, стараясь, в первую очередь, дорожить мячом и не ошибаться в передачах. Футболисты "Вильярреала" выглядели поактивнее, пытаясь действовать, в основном, через фланги, но валенсийцы уверенно справлялись со всеми попытками хозяев обострить игру. Лишь ближе к середине тайма "летучие мыши" освоились и стали понемногу прощупывать почву у чужих ворот. В одном из моментов Асенхо спас свою команду после прострела с фланга замыкания Родриго на дальней штанге.

На исходе получаса очередной голевой момент соорудили гости: Санти Мина по центру вырвался один на один с голкипером, но не смог реализовать свой шанс, пробив в Нето. Команда Марселино перехватила инициативу, активно атакуя чужие ворота по всем фронтам. Хозяева воспользовались этим, сообразив несколько опаснейших контрвыпадов, однако открыть счет "подводникам" также не удалось. На перерыв команды отправились без забитых мячей в активе.

Вторую половину соперники начали довольно активно, инициативой же владели футболисты хозяев. Они же создали и первый опасный момент: удар Кастильехо из пределов штрафной с трудом парировал Нето. Много борьбы было на поле, команды часто фолили, чем сбивали темп атак друг друга. Казалось, всего один гол может решить исход этой встречи, что заставляло обоих соперников действовать довольно осторожно.

Напряжение на поле возрастало с каждой минутой, "Вильярреал" продолжал играть первым номером, пресекая все попытки "Валенсии" контратаковать. Временами хозяева даже выманивали подопечных Марселино на свою половину, но и при таком ходе матча находить свободные зоны у них не получалось.

В концовке поединка футболисты "Вильярреала" старались еще больше взвинтить обороты, а валенсийцы, в свою очередь, играли очень хладнокровно, стараясь не пожарить у своих владений. Болельщики хозяев настойчиво гнали вперед свою команду, и за 4 минуты до конца основного времени "подводники" все же открыли счет. После подачи со стандарта Марио Гаспар головой отправил снаряд в дальний угол – 1:0. Этот гол стал победным для "Вильярреала" – валенсийцам уже не хватило времени чем-то ответить.

"Вильярреал" – "Валенсия" – 1:0

Голы: Марио Гаспар, 86

"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Рукавина (Коста, 46), Родри Эрнандес, Тригерос, Раба (Сансоне, 83), Черышев (Форнальс, 67), Кастильехо, Бакка.

"Валенсия": Нето, Рубен Везу, Гарай, Габриэл, Гайя, Парехо, Кондогбиа, Солер (Торрес, 71), Гонсалу Гедеш (Перейра, 81), Санти Мина (Вьетто, 67), Родриго.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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